10.10.2023, 06:34 Uhr

Abstimmung findet heute statt: Russland hofft auf Rückkehr in den UN-Menschenrechtsrat

Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, bei der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Russland will nun zurück in den Menschenrechtsrat der UN.

Nach seinem Ausschluss wegen der Invasion in die Ukraine will Russland heute erneut in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt werden. Neben einer Reihe weiterer Staaten steht Russland im größten UN-Gremium für die Region Osteuropa ab 16 Uhr MESZ zur Wahl. Alle News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.