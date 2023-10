Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Putin reist erstmals wieder ins Ausland: Was der Kremlchef in Kirgistan macht und | 12.10.2023, 08:20 Uhr Von dpa afp | 12.10.2023, 08:20 Uhr Der russische Präsident Wladimir Putin ist in der zentralasiatischen Republik Kirgistan angekommen. Es ist seine erste Auslandsreise in diesem Jahr. Foto: dpa/Pool Sputnik Kremlin/Sergei Guneyev up-down up-down

Zum ersten Mal seit dem Erlass des internationalen Haftbefehls gegen ihn, reist Wladimir Putin ins Ausland. Am Morgen ist der russische Präsident in Kirgistan eingetroffen. Er will damit ein Zeichen setzen. Alle News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.