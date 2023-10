Treffen der EU-Außenminister EU-Beitritt der Ukraine laut Kiew nur noch „Frage der Zeit“ – das geschah in der Nacht Von dpa | 03.10.2023, 07:40 Uhr Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Mitte) beim Treffen der EU-Außenminister in Kiew. Die ukrainische Regierung zeigt sich optimistisch, was einen EU-Beitritt betrifft. Foto: dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP/Uncredited up-down up-down

Nach dem Treffen der EU-Außenminister in Kiew, zeigt sich die ukrainische Regierung in Hinblick auf eine mögliche EU-Mitgliedschaft optimistisch. Was in der Nacht geschah.