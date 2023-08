Live Liveblog zum Ukraine-Krieg So viele Soldaten könnten im Ukraine-Krieg bislang verletzt oder getötet worden sein Von dpa/AFP/red | 19.08.2023, 07:32 Uhr | Update vor 16 Min. Der Ukraine-Krieg hat auf beiden Seiten für viele Tote und Verletzte gesorgt. Symbolfoto: dpa/AP/Evgeniy Maloletka up-down up-down

Seit fast eineinhalb Jahren dauert der Krieg in der Ukraine nun schon an. In dieser Zeit sind zahlreiche Soldaten auf beiden Seiten gefallen, viele wurden verletzt. Nun gibt es Schätzungen über eine mögliche Anzahl. Alle News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.