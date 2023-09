Ukraine-Krieg aktuell Moskau meldet Abwehr von Angriffen auf Krim-Brücke: Das geschah in der Nacht Von dpa | 02.09.2023, 07:12 Uhr Die Krim-Brücke verbindet Russland und die Schwarzmeer-Halbinsel Krim. In der vergangenen Nacht hat Russland nach offiziellen Angaben dort mehrere Angriffe abgewehrt. Foto: dpa/Pool Sputnik Kremlin/Alexei Nikolsky up-down up-down

Moskau berichtet in der Nacht von abgewehrten Angriffen mit Seedrohnen auf die Krim-Brücke. Kopenhagen will die Anzahl der Mitarbeiter in der russischen Botschaft deutlich reduzieren. Die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg im Überblick.