Wiederaufbau-Konferenz startet Russland leistet Widerstand gegen ukrainische Offensive – das geschah in der Nacht Von dpa | 21.06.2023, 06:50 Uhr

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums leisten die russischen Streitkräfte erheblichen Widerstand gegen die militärische Offensive. Unterdessen startet am heutigen Mittwoch in London die Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine. Was in der Nacht geschah.