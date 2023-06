Die Soldaten Thomas, Matthias und Patrick (v.l.) vom Versorgungsbataillon in Hagenow sind für mehrere Wochen direkt an der Nato-Ostflanke Foto: Tim Prahle up-down up-down Bundeswehr in Litauen „Solides Bauchgefühl“: Wie es deutschen Soldaten an der Nato-Ostflanke geht Von Tim Prahle | 28.06.2023, 13:29 Uhr

In einer großen Übung zeigte die Bundeswehr, wie schnell sie an der Nato-Ostflanke sein kann. Wie geht es den deutschen Soldaten, die von Litauern bejubelt werden und gleichzeitig an vorderster Front des Nato-Bündnisses üben?