Militärische Unterstützung 555 Tage Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert 160 Kampfflugzeuge – das geschah in der Nacht Von dpa | 01.09.2023, 06:11 Uhr Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Forderung nach Kampfflugzeugen erneuert. Archivfoto: dpa/kyodo up-down up-down

Am 555. Tag des Ukraine-Krieges hat Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederholt Kampfflugzeuge für sein Land gefordert. Unterdessen gibt es Berichte über einen neuen Drohnentyp, den das ukrainische Militär offenbar verwendet. Was in der Nacht geschah.