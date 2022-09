Von Raketen beschossene Stromleitung bei Saporischschja. Foto: IMAGO-Images/Sergei Malgavko up-down up-down Ukraine-Krieg Ukraine will Strom nach Deutschland schicken und | 03.09.2022, 07:47 Uhr Von Sören Becker dpa | 03.09.2022, 07:47 Uhr

Der Beschuss des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks in der Ukraine dauert an. Experten sind nach einem Besuch dort besorgt. Präsident Selenskyj will schärfere Sanktionen. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.