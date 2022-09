Ukraine-Krieg - Charkiw Foto: Kostiantyn Liberov up-down up-down Die Nacht im Ukraine-Krieg Wie die Ukraine die Offensive bei Charkiw fortsetzen will Von dpa | 19.09.2022, 06:41 Uhr

Die Ukraine hält Verhandlungen für zwecklos und will die Russen militärisch aus dem Land vertreiben. In Moskau mehrt sich Kritik am Krieg. Die Nacht im Überblick.