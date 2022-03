Bis zum Oktober sollen die Gasspeicher im Schnitt zu mindestens 90 Prozent gefüllt werden. FOTO: dpa/Jan Woitas „RePowerEU“ Wie die EU unabhängig von russischem Gas werden will Von Katrin Pribyl | 08.03.2022, 19:24 Uhr

Als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine will die EU die Gasimporte aus dem Land bis zum Ende dieses Jahres um zwei Drittel reduzieren. Zudem will die Union „deutlich vor 2030“ ohne russisches Gas auskommen. Wie das gelingen soll.