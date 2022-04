Engagiert: Der ukrainische Botschafter Andrej Melnyk. FOTO: dpa Nie wieder nach Osnabrück Ukrainische Affronts: Wie Botschafter Andrej Melnyk die Republik spaltet Eine Kolumne von Burkhard Ewert | 14.04.2022, 13:25 Uhr | Update vor 1 Std. | 5 Leserkommentare

Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrej Melnyk polarisiert: Während er für sein Land leidenschaftlich argumentiert und ständig neue Forderungen an die deutsche Regierung stellt, wird sein drastisches Vorgehen auch kritisch gesehen. NOZ-Vize Burkhard Ewert beleuchtet die Kriegs-Kommunikation der Ukraine etwas genauer in seiner aktuellen Kolumne.