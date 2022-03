Auf einer Anzeige einer Tankstelle kostet der Liter Diesel 7,19 Zloty (aktuell umgerechnet 1,46 Euro). Tanken ist auch in Polen so teuer wie nie, aber immer noch um einiges günstiger als im benachbarten Deutschland. Hier kostete zum Vergleich am Morgen der Liter Diesel 2,24 Euro.

FOTO: dpa/Patrick Pleul