Musiker zu Gast bei „Maischberger" „Beide Seiten verrückt": Westernhagen kritisiert Berichterstattung über Ukraine-Krieg Von Jakob Patzke | 15.02.2023, 11:50 Uhr

Der Krieg in der Ukraine war am Dienstagabend das Thema in der Talksendung „Maischberger“. Unter den Gästen war auch der Musiker Marius Müller-Westernhagen, der die Medien für ihre Berichterstattung scharf anging – und von einem denkwürdigen Treffen mit Wladimir Putin erzählte.