Die Peenewerft in Wolgast gehört zum Lürssenkonzern. FOTO: Stefan Sauer Beispiel Mecklenburg-Vorpommern Aufrüstung: Wer von den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr profitiert Von Thomas Volgmann | 09.06.2022, 08:00 Uhr

Mit Blick auf die russische Invasion in der Ukraine, hat sich die deutsche Bundesregierung dazu entschieden, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren. Inwieweit die Standorte davon profitieren, lässt sich am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern erkennen.