Trotz Erdbebengefahr soll in Groningen wieder mehr Gas aus der Erde gefördert werden. FOTO: imago images / Pro Shots Wegen Putins Krieg Trotz Erdbebengefahr: Niederlande wollen wieder mehr Erdgas fördern Von Helmut Hetzel | 09.03.2022, 19:44 Uhr

Die Niederlande wollte die Gasförderung in Groningen eigentlich bis 2025 beenden. Doch der Krieg in der Ukraine sorgt für ein Umdenken. Das Land besitzt nach Russland und Norwegen die größten Erdgasvorräte in Europa.