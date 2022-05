Die Region Transnistrien ist längst Teil des Ukraine-Kriegs. FOTO: dpa/Hannah Wagner Gehört faktisch zu Moldawien Warum die Region Transnistrien mit in den Ukraine-Krieg gezogen werden könnte Von Jakob Patzke | 04.05.2022, 19:40 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat die Region Transnistrien in den Fokus gerückt. Dort soll es in den vergangenen Wochen mehrere Explosionen gegeben haben. Was hat es mit dem international nicht anerkannten, ausschließlich von Russland gestützten De-facto-Regime auf sich?