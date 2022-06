EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist in die Ukraine gereist. FOTO: imago images/ZUMA Wire Am Samstag eingetroffen Von der Leyen zu Gesprächen über EU-Beitrittsantrag in Kiew Von dpa | 11.06.2022, 10:41 Uhr | Update vor 29 Min.

Russlands Angriffskrieg hat die Ukraine näher an die EU getrieben. Doch reicht es für einen Status als EU-Kandidat? Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, will nun letzte Fragen mit Selenskyj in Kiew klären.