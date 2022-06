Das US-Kriegsschiff „USS Kearsarge“ bei einem Einsatz im Jahr 2013 vor dem Oman. FOTO: imago stock&people/Archivfoto US-Navy zu Besuch in SH Die 257 Meter lange USS Kearsarge ankert vor Kiel Von Philipp Nicolay | 11.06.2022, 12:00 Uhr

Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Weltlage völlig verändert. So ein großes Kriegsschiff wie am 17. Juni ist schon seit 30 Jahren nicht mehr in die Kieler Förde eingelaufen.