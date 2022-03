Bialystok bei Nacht: In der ostpolnischen Großstadt ist vom Krieg in der Ukraine noch nicht viel zu spüren. FOTO: Karolina Meyer-Schilf Der Ukraine-Krieg und die Flüchtlinge Die Zeichen des Krieges: Spurensuche in Ostpolen Von Karolina Meyer-Schilf | 13.03.2022, 18:47 Uhr

Wer in diesen Tagen durch Polen reist, rechnet mit den Zeichen eines Krieges, der immer näher rückt. Und dennoch ist in der Provinz davon noch nicht viel zu spüren. Aber was hatte man eigentlich erwartet?