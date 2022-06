Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) hat die Vorwürfe des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk strikt zurückgewiesen, dass ukrainische Flüchtlinge sich in Deutschland nicht willkommen fühlen. „Das ist eine Unverschämtheit und geht vollkommen an der Realität vorbei, das ist einfach falsch”, sagte der CSU-Politiker und bayerische Innenminister in einem Interview mit unserer Redaktion.