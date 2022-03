Am Dienstag soll es nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums erneut eine Feuerpause geben, damit Menschen aus den umkämpften Städten in der Ukraine flüchten können. FOTO: AFP/DIMITAR DILKOFF Liveblog zum Ukraine-Krieg Russland bietet neue Waffenruhe für humanitäre Korridore am Dienstag an und | 07.03.2022, 10:12 Uhr | Update vor 26 Min. Von dpa Marvin Weber | 07.03.2022, 10:12 Uhr | Update vor 26 Min.

Russland hat die Einrichtung mehrerer humanitärer Korridore in der Ukraine angekündigt. In den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy sollen am Dienstag ab 10 Uhr Ortszeit lokale Waffenruhen gelten, wie das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen ankündigte. Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.