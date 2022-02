Deutschland ist in Sachen Gas auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Doch nicht nur das: Russische Unternehmen betreiben auch die Speicher-Infrastruktur hierzulande. FOTO: dpa Gasspeicher im Norden gehören Gazprom Ukraine-Konflikt und das Gas: So abhängig ist Deutschland von Russland , Nina Kallmeier und | 23.02.2022, 11:37 Uhr Von Dirk Fisser Corinna Clara Röttker | 23.02.2022, 11:37 Uhr

Deutschland ist abhängig vom Gas aus Russland. In der Ukraine-Krise könnte sich das nun rächen. Auf Verbraucher kommen weitere Preissteigerungen zu – die umstrittene Pipeline „Nordstream 2“ hin oder her. Russland beherrscht die Infrastruktur in Norddeutschland.