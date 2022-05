Der Schriftsteller Daniel Kehlmann ist einer der Unterzeichner des Briefes. FOTO: Imago Images/Metodi Popow Reaktion von Intellektuellen Erneut offener Brief an Scholz: Appell für Waffenlieferungen an die Ukraine Von dpa | 04.05.2022, 13:49 Uhr

Es ist der zweite offene Brief an den Kanzler in Sachen Ukraine-Krieg. Doch geht dieser nun in eine ganz andere Richtung.