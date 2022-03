Dieses Satellitenfoto vom 16.03.22 zeigt zerstörte russische Hubschrauber auf dem Flugplatz Cherson in der Ukraine. FOTO: dpa/Maxar Technologies Krieg in der Ukraine Kämpfe um Flughafen bei Cherson, Selenskyj droht Russland - Die Nacht im Überblick Von dpa | 19.03.2022, 07:42 Uhr

Auch wenn die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt werden, ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Die Kämpfe gehen weiter. Was in der Nacht geschah - und was heute wichtig werden könnte.