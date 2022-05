Ein zerstörtes ukrainisches Hotel in Tschernihiw nach einem russischen Angriff. FOTO: AFP/GENYA SAVILOV Krieg in der Ukraine Angriffe auf Bahnlinien, Hoffnung auf weitere Evakuierungen - das geschah in der Nacht Von dpa | 04.05.2022, 06:47 Uhr

Seit 70 Tagen dauern die Angriffe Russlands auf die Ukraine nun an. Ein Ende des Krieges scheint trotz aller Bemühungen nicht in Sicht. Was in der Nacht geschah und was heute erwartet wird.