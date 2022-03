Barrikaden in Kiew: Die Hauptstadt setzt sich weiterhin gegen die ukrainischen Truppen zur Wehr. FOTO: dpa/Rodrigo Abd Krieg in der Ukraine Russische Truppen zurückgedrängt, Appell von Selenskyj - was in der Nacht geschah Von dpa | 24.03.2022, 06:32 Uhr

Genau ein Monat ist seit dem Beginn des Krieges vergangenen: Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter, die Hauptstadt Kiew ist weiterhin in ukrainischer Hand. Was in der Nacht geschah - und was heute erwartet wird.