Volkswagen stellt wegen des Krieges in der Ukraine seine Produktion in Russland ein. FOTO: dpa/Swen Pförtner Russland-Geschäft gestoppt Krieg in der Ukraine – auch VW zieht Konsequenzen Von dpa | 03.03.2022, 11:58 Uhr

Etliche Unternehmen haben als Reaktion auf Putins Invasion in die Ukraine schon die Einstellung ihrer Aktivitäten in Russland angekündigt. Jetzt zieht Volkswagen nach - und spricht von einer „weitgehenden Unterbrechung“ der Geschäfte in dem wichtigen Markt.