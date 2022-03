Die Preise für Kraftstoffe werden an einer Tankstelle mit über zwei Euro angezeigt. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hatte zu neuen Turbulenzen auf den Ölmärkten geführt. FOTO: dpa/Paul Zinken Historische Höchstwerte Ukraine-Krieg treibt Spritpreise in Deutschland erstmals über Zwei-Euro-Marke Von dpa | 08.03.2022, 10:00 Uhr

Der Ukraine-Krieg macht sich an den Tankstellen immer stärker bemerkbar. Noch vor kurzem galt ein Spritpreis in Deutschland von mehr zwei Euro als unwahrscheinlich, jetzt ist er erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Realität.