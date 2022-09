Nach dem Abzug russischer Truppen ist dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge ein „Massengrab“ in der ostukrainischen Stadt Isjum gefunden worden. Foto: dpa/AP/Evgeniy Maloletka up-down up-down Krieg in der Ukraine Selenskyj berichtet von Massengrab in Isjum – das geschah in der Nacht Von dpa | 16.09.2022, 06:21 Uhr

Die Ukraine wirft Russland neue Kriegsverbrechen vor. Mehr als 440 Leichen sollen in einem „Massengrab“ in der von den Besatzern befreiten ostukrainischen Stadt Isjum gefunden worden sein. Das geschah in der Nacht.