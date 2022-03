Ukraine-Konflikt - Kiew FOTO: Felipe Dana Angriffe in der Ukraine Kiew umzingelt, Mariupol bleibt blockiert – das geschah in der Nacht Von dpa | 11.03.2022, 07:17 Uhr

In der Ukraine wird weiter gekämpft und Zivilisten können die belagerte Stadt Mariupol nicht verlassen. Altkanzler Schröder ist zu Gesprächen über den Krieg in Moskau. Was in der Nacht passierte.