Die russische Armee hat die Öffnung mehrerer humanitärer Korridore in der Ukraine angekündigt. In den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy sollen am Montag ab 9 Uhr Ortszeit lokale Waffenruhen gelten, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.