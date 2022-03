Die Kämpfe um Kiew haben schwere Schäden hinterlassen. FOTO: dpa/AP/Efrem Lukatsky Verhandlungen im Ukraine-Krieg Russland zieht offenbar erste Truppen aus Kiew und Tschernihiw ab , afp und | 29.03.2022, 16:41 Uhr Von Raphael Steffen dpa | 29.03.2022, 16:41 Uhr

Als Zeichen des Entgegenkommens will Russland seine „militärischen Aktivitäten“ in der Ukraine reduzieren. Das teilte Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag mit. Aus Kiew und Tschernihiw wird der Rückzug russischer Soldaten gemeldet.