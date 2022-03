„Bedrohung für Kiew ist nicht vorbei“: Die ukrainische Militärführung betrachtet den Abzug russischer Truppen aus den Fronten nördlich von Kiew nur als Umgruppierung. FOTO: Rodrigo Abd/AP/dpa Angeblicher Truppenabzug „Bedrohung für Kiew ist nicht vorbei“ – das passierte in der Nacht Von dpa | 30.03.2022, 07:00 Uhr

Nach Verhandlungen im Ukraine-Krieg kündigt Russland an, Kampfhandlungen zu reduzieren – und bombt trotzdem weiter. Die Ukraine und der Westen sind nicht überzeugt. Die USA befürchten ein Vorgehen gegen US-Bürger in Russland. Was in der Nacht geschah.