Charkiw: „Die Granaten fielen direkt vor Häuser, auf Kinderspielplätze und in die Nähe von humanitären Hilfsstellen“. FOTO: dpa/Alex Chan Tsz Yuk Zweite Phase des Krieges Offensive im Osten der Ukraine, Tote in Charkiw – das geschah in der Nacht Von dpa | 19.04.2022, 06:24 Uhr

Mit der russischen Offensive im Osten der Ukraine wird seit Tagen gerechnet. Nach Angaben aus Kiew hat sie jetzt begonnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt einen harten Kampf an. Was in der Nacht geschah.