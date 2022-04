Eines stellt John Konrad gleich zu Beginn klar: „Es ist unmöglich, die Situation an Bord auf der Grundlage eines einzigen Bildes vollständig zu beurteilen, aber Bergungskapitäne müssen auf der Grundlage weniger Informationen Vermutungen anstellen.“ Der US-amerikanische Schifffahrtsexperte ist selber Kapitän und Autor eines Buches über Schiffsbrände. Mithilfe eines neuen Fotos hat er auf Twitter eine Ferndiagnose zum Untergang des russischen Kriegsschiffes „Moskwa“ in der vergangenen Woche gestellt.

Nach Gräueltaten in der Ukraine: Putin verleiht Ehrentitel an Butscha-Brigade

Hätte der Stolz der russischen Marine also noch gerettet werden können? John Konrad selbst merkt an, dass auf dem Foto weder Rettungsboote noch Besatzungsmitglieder an Bord des Schiffes zu sehen sind. Daher vermutet er, dass die „Moskwa“ vollständig aufgegeben wurde. Zwar sei es möglich, dass sich noch Mitglieder der Besatzung unter dem Deck des Schiffes befänden, dies grenze laut Konrad jedoch an „Selbstmord“.

Konrads pikante Vermutung

Besonders interessant ist für den Schiffexperten der dunkle Rauch, der von der „Moskwa“ aufsteigt. „Es handelt sich um einen schweren Brand mit großer Hitze. Dunkler Rauch ist das Ergebnis der Verbrennung von schweren Brennstoffen oder synthetischen Materialien und einer unvollständigen Verbrennung. Das ist eine sehr gefährliche Situation“, schreibt John Konrad dazu auf Twitter. Jedoch sei der Helikopterlandeplatz auf dem Schiff nicht von dem Rauch betroffen. Für Konrad ein weiterer Grund zu fragen, ob die „Moskwa“ womöglich noch zu retten gewesen wäre.

Der US-Amerikaner schreibt dazu, dass Kapitäne von Marine-Schiffen stets an ihre Crew und ihre strategische Mission denken müssen. Wer sein Schiff in diesem Zusammenhang zu früh aufgibt, rette zwar die Besatzung, verliere allerdings den Krieg. Für John Konrad liegt die Vermutung nahe, dass genau das im vorliegenden Fall geschehen ist. Nach seinen Erkenntnissen war das Wetter zum Zeitpunkt des Untergangs ruhig, der Helikopterlandeplatz war noch nicht von dem Rauch umschlossen. „Ich vermute, dass der Kapitän der ‘Moskwa’ sein Schiff zu früh verlassen hat“, so der Experte.