Nach Boykottaufrufen schließt McDonald’s seine Schnellrestaurants in Russland. FOTO: dpa/Jan Woitas Fast-Food-Riese in der Kritik Nach Boykottaufrufen: Jetzt reagiert McDonald's in Russland und | 08.03.2022, 21:22 Uhr | Update vor 1 Std. Von Maximilian Matthies dpa | 08.03.2022, 21:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Etliche westliche Unternehmen haben nach der russischen Invasion in der Ukraine bereits ihre Geschäfte in Russland gestoppt. Nun kündigt auch die Fast-Food-Kette McDonalds Konsequenzen an.