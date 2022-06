Russlands Präsident Wladimir Putin will am G20-Gipfel im Herbst in Indonesien teilnehmen. FOTO: dpa/Pool Sputnik Kremlin/AP/Kirill Kallinikov up-down up-down Gastgeber schließt Reise aus Kreml-Chef Putin will am G20-Gipfel teilnehmen – aber nicht vor Ort Von dpa | 28.06.2022, 15:11 Uhr | Update vor 20 Min.

Am Montag bestätigte der Kreml, dass Russlands Präsident Wladimir Putin am G20-Gipfel im Herbst in Indonesien teilnehmen will. Ob persönlich oder per Video zugeschaltet ließ Russland offen. Das Gastgeberland rechnet jedoch nicht damit, dass Putin nach Indonesien kommen wird.