Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert weitere westliche Sanktionen gegen Russland. Foto: dpa/PA Wire/Stefan Rousseau up-down up-down Krieg in der Ukraine Selenskyj fordert Sanktionen gegen Moskaus Atombranche – das geschah in der Nacht Von dpa | 13.02.2023, 07:30 Uhr

Seit fast einem Jahr führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Kiew fordert nun noch mehr internationalen Sanktionsdruck und nimmt die russische Nuklearindustrie in den Blick. Was in der Nacht geschah – die aktuellen News im Ukraine-Krieg im Überblick.