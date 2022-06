Ukraine-Krieg: Die russischen Truppen konzentrieren sich seit einiger Zeit auf die Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk in Luhansk. FOTO: imago images/ITAR-TASS Entwicklungen im Ukraine-Krieg Kämpfe in Sjewjerodonezk, Flucht auf Krim empfohlen – das geschah in der Nacht Von dpa | 21.06.2022, 06:42 Uhr

In der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk dringen russische Truppen in das Industriegebiet vor, Menschen im besetzten Cherson wird zur Not zur Flucht auf die Krim geraten. Die Entwicklungen aus der Nacht im Überblick.