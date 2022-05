Nancy Faeser appelliert an die Bevölkerung. FOTO: dpa/Michael Kappeler Wegen Ukraine-Krieg „Auf jeden Fall sinnvoll“: Innenministerin Faeser rät zu Notvorräten Von dpa | 01.05.2022, 20:59 Uhr

Europa steht angesichts des Ukraine-Kriegs unter Spannung. Was wird als nächstes passieren? So oder so: Bürger hierzulande sollten sich laut Nancy Faeser einen Notvorrat zulegen.