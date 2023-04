Der ukrainischer Präsident Selenskyj betrauert die Toten des Krieges, hier Anfang April in Polen. Aufgrund des jüngsten Angriffes auf Uman, klagt er nun die russischen Soldaten mit deutlichen Worten an. Foto: dpa/Czarek Sokolowski up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick „Ihr seid alle Terroristen“: Selenskyj klagt russische Soldaten an und will Tribunal Von dpa | 30.04.2023, 08:00 Uhr

Nicht nur die Regierung in Moskau müsse bestraft werde, sondern auch ihre Soldaten, sagt der ukrainische Präsident und will Planungen für ein Tribunal vorantreiben. Indes sei in Bachmut „alles anders“ als dargestellt. Ein Überblick über die jüngsten Ereignisse des Ukraine-Krieges.