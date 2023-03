Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Archivfoto: dpa/Ukrainian Presidential Office/Planet Pix via ZUMA Press Wire up-down up-down Krieg in der Ukraine Selenskyj kündigt neue Sanktionen gegen Russland an – das geschah in der Nacht Von dpa | 19.03.2023, 07:27 Uhr

Erstmals seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat Russlands Präsident Wladimir Putin die besetzten Gebiete besucht. Sein ukrainischer Amtskollege kündigte unterdessen weitere Sanktionen an. Was in der Nacht geschah.