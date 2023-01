Auch zwei Tage nach dem Raketeneinschlag in Dnipro werden noch Leichen aus den Trümmern geborgen. Foto: dpa/Ukrinform up-down up-down Kriegsgeschehen im Überblick Russland gibt Ukraine Schuld an „Tragödie“ in Dnipro: Das geschah in der Nacht Von dpa | 17.01.2023, 07:08 Uhr

Der Raketeneinschlag im ukrainischen Dnipro ist weiterhin ein zentrales Thema. Russland weist die Schuld an dem Beschuss von sich. Gegenüber Erdogan warf Putin der Ukraine vor, an der Verschärfung der Kämpfe selbst schuld zu sein. Was in den letzten Stunden geschah.