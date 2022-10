Angesichts massiver Zerstörungen durch die von Russland eingesetzten Kampfdrohnen in der Ukraine fordern mehrere Mitglieder eine UN-Untersuchung zu Vorwürfen der iranischen Herkunft der Waffen. Foto: dpa/AP/Roman Hrytsyna up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick UN soll russischen Drohneneinsatz untersuchen – das geschah in der Nacht Von dpa | 22.10.2022, 07:25 Uhr

Mehrere Mitglieder der Vereinten Nationen fordern eine Untersuchung im Zusammenhang mit den von Russland eingesetzten Kampfdrohnen in der Ukraine – darunter auch Deutschland. Was in der Nacht geschah.