Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sowohl am G7- als auch am Nato-Gipfel teilnehmen. FOTO: imago images/ZUMA Wire Krieg in der Ukraine Selenskyj nimmt an G7-Gipfel teil, angespannte Lage im Osten – das geschah in der Nacht Von dpa | 16.06.2022, 06:23 Uhr

Die Ukraine bekommt weitere ausländische Waffen und politische Unterstützung. Die braucht das Land auch, denn im Osten greift Russland unerbittlich mit Flugzeugen und Artillerie an. Was in der Nacht geschah und ein Ausblick auf den Tag.