Zahlreiche Orte in der Ukraine sind mittlerweile völlig zerstört. FOTO: imago images/ITAR-TASS Ukraine-Krieg Entsetzen über Angriff auf ukrainische Schule - was in der Nacht geschah Von dpa | 09.05.2022, 06:30 Uhr

Zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland gibt es eine Parade auf dem Roten Platz in Moskau. Gleichzeitig zeigt sich die Welt angesichts weiterer Angriffe in der Ukraine schockiert. Alle Ereignisse und Entwicklungen der Nacht in der Zusammenfassung.