Youtube, Meta, Tiktok, Google Ukraine-Krieg: Diese Maßnahmen ergreifen die Big-Tech-Konzerne , Jakob Patzke und | 02.03.2022, 18:30 Uhr Von Carl Lando Derouaux dpa | 02.03.2022, 18:30 Uhr

Das von der EU am Sonntag angekündigte Verbot russischer Staatsmedien ist am Mittwoch in Kraft getreten. Doch einige Tech-Konzerne hatten schon vorher Maßnahmen eingeleitet.