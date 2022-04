Sollen nun an die Ukraine geliefert werden: Die Flugabwehrpanzer „Gepard“, die sich mittlerweile im Bestand des Rüstungsherstellers Krauss-Maffei-Wegmann befinden. FOTO: imago images / Sven Eckelkamp Lieferung aus Deutschland Ukraine-Krieg: Das müssen Sie über den Gepard-Panzer wissen Von Torben Kessen | 26.04.2022, 12:12 Uhr

Die Bundesregierung will nun doch Panzer in die Ukraine liefern. Hier erfahren Sie alles, was Sie zu den „Gepard“-Panzern wissen müssen.