Dieses Bild steht in einer ukrainischen Stadt in Erinnerung an die Toten der Auseinandersetzung mit russischen Separatisten in der Vergangenheit. Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig der Ukraine. Welche Auswirkungen der Krieg nach dem Angriff Russlands haben wird, ist noch unklar.

FOTO: AP/dpa